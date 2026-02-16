https://ria.ru/20260216/pozhar-2074596122.html
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 16.02.2026
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Норильске в Красноярском крае, еще 66 человек были эвакуированы из многоэтажки, сообщает ГУ РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T07:41:00+03:00
2026-02-16T07:41:00+03:00
2026-02-16T09:19:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074607194_0:0:1663:936_1920x0_80_0_0_eab1c6a8a2451a757b567f695324e2d2.jpg
https://ria.ru/20260212/podmoskove-2073996230.html
https://ria.ru/20260126/pozhar-2070244888.html
норильск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074607194_0:0:1663:1247_1920x0_80_0_0_78f66563dafe503fdb63ec0abe779deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, еще десять пострадали