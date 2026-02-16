В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек

КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Норильске в Красноярском крае, еще 66 человек были эвакуированы из многоэтажки, сообщает ГУ МЧС по краю.