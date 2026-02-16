Рейтинг@Mail.ru
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек - РИА Новости, 16.02.2026
07:41 16.02.2026 (обновлено: 09:19 16.02.2026)
В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Норильске в Красноярском крае, еще 66 человек были эвакуированы из многоэтажки, сообщает ГУ РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, норильск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : Главное управление МЧС России по Красноярскому краюНа месте пожара в многоквартирном доме в Норильске
© Фото : Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
На месте пожара в многоквартирном доме в Норильске
КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Норильске в Красноярском крае, еще 66 человек были эвакуированы из многоэтажки, сообщает ГУ МЧС по краю.
По данным ведомства, пожар произошел вечером 15 февраля в Норильске: в девятиэтажном доме загорелась квартира на втором этаже, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений оттуда наблюдалось сильное пламя.
"В результате пожара погиб мужчина. По лестничным маршам сотрудники МЧС России с помощью спасустройств вывели из здания 64 человека, еще 2 спасли при помощи автолестницы. 10 спасенных получили отравление продуктами горения, их госпитализировали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар был ликвидирован силами 33 человек и 10 единиц техники пожар на площади 25 квадратов. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
