Посол в Канаде назвал условие для восстановления отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Без искупления Канадой грехов перед Россией местным политикам не стоит рассчитывать на возвращение отношений в обычный режим, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Когда и если канадское руководство раскается, в корне пересмотрит свою политику, только тогда нам предстоит оценить, хотим ли и надо ли двигаться им навстречу", - подчеркнул он.