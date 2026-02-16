https://ria.ru/20260216/posol-2074732186.html
Посол в Канаде назвал условие для восстановления отношений с Россией
Посол в Канаде назвал условие для восстановления отношений с Россией - РИА Новости, 16.02.2026
Посол в Канаде назвал условие для восстановления отношений с Россией
Без искупления Канадой грехов перед Россией местным политикам не стоит рассчитывать на возвращение отношений в обычный режим, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:14:00+03:00
2026-02-16T16:14:00+03:00
2026-02-16T16:14:00+03:00
в мире
россия
оттава
канада
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898454775_0:111:1417:908_1920x0_80_0_0_c1fec5f75e0f35869f0ffcc9af3f0ff6.jpg
https://ria.ru/20260216/ssha-2074705344.html
россия
оттава
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898454775_0:0:1417:1064_1920x0_80_0_0_29b5c62af9c13352a31bd02f842a48d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оттава, канада, олег степанов
В мире, Россия, Оттава, Канада, Олег Степанов
Посол в Канаде назвал условие для восстановления отношений с Россией
Степанов: Канаде предстоит искупить грехи перед РФ для восстановления отношений