Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки - РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки
Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников российского посольства более чем в два раза за последние 2-3 года, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки
