Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/posol-2074601972.html
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки - РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки
Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников российского посольства более чем в два раза за последние 2-3 года, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:41:00+03:00
2026-02-16T08:41:00+03:00
в мире
хельсинки
финляндия
россия
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260216/finljandija-2074591335.html
https://ria.ru/20260216/finlyandiya-2073910055.html
хельсинки
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельсинки, финляндия, россия, павел кузнецов
В мире, Хельсинки, Финляндия, Россия, Павел Кузнецов
Посол рассказал о сокращении числа сотрудников посольства в Хельсинки

Кузнецов: число сотрудников посольства РФ сократилось в два раза из-за Финляндии

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников российского посольства более чем в два раза за последние 2-3 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
"Действия Хельсинки привели к сокращению численности сотрудников посольства, включая консульский отдел, в последние два-три года более чем в два раза", - сказал глава дипмиссии.
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол заявил о дискриминации россиян в Финляндии
06:02
Посол отметил, что диппредставительство при этом в полном объеме выполняет возложенные на него задачи, в том числе на консульском участке.
"Консотдел посольства продолжает оказывать полный спектр услуг российским гражданам, которых в Финляндии насчитывается около 70 тысяч", - добавил Кузнецов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Люди с флагами Финляндии на площади в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Аномально слабы": в Финляндии подняли панику из-за России
08:00
 
В миреХельсинкиФинляндияРоссияПавел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала