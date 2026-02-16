Рейтинг@Mail.ru
Дипломат Попов: диппочта остается гарантией безопасной доставки документов
16.02.2026
09:00 16.02.2026
Дипломат Попов: диппочта остается гарантией безопасной доставки документов
Дипломат Попов: диппочта остается гарантией безопасной доставки документов
Дипломат Попов: диппочта остается гарантией безопасной доставки документов
Дипломатическая почта даже в эпоху высоких технологий остается самой надежной гарантией безопасности при доставке важных документов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
РИА Новости
Дипломат Попов: диппочта остается гарантией безопасной доставки документов

© Фото : МИД РФДиректор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов
Директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : МИД РФ
Директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов. Архивное фото
Дипломатическая почта даже в эпоху высоких технологий остается самой надежной гарантией безопасности при доставке важных документов, рассказал РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов. В интервью агентству он объяснил, какими личными качествами должны обладать дипкурьеры, описал риски, с которыми они сталкиваются, и назвал число курьеров, погибших при исполнении обязанностей.
– Виктор Петрович, в первую субботу февраля традиционно отмечается День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как он прошел в этом году?
– В этом году памятные мероприятия были разделены на два дня. Пятого февраля исполнилось ровно 100 лет подвигу дипкурьеров НКИД СССР Теодора Яновича Нетте и Иоганна Адамовича Махмасталя, которые в 1926 году на территории Латвии в поезде Москва-Рига подверглись нападению с целью захвата дипломатической почты. Теодор Нетте погиб, ранив первого нападавшего, а диппочту отстоял тяжело раненый Иоганн Махмасталь. Он доставил груз до Риги и передал его сотруднику советского полпредства, которого знал лично.
Пятого февраля текущего года в МИД России прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине подвига дипкурьеров. В центральном фойе высотного здания на Смоленской площади собрались ветераны и сотрудники департамента дипломатическо-курьерской связи. К участникам мероприятия обратился статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов. В своем выступлении он подчеркнул важность и особое место дипкурьерской связи в работе внешнеполитического ведомства, а также высоко оценил профессиональные заслуги дипломатических курьеров. Под стук метронома были возложены цветы к памятным доскам, где высечены имена сотрудников внешнеполитического ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей, в том числе и героически павшего Теодора Нетте. Также состоялось торжественное открытие выставки, посвященной трагическим событиям пятого февраля 1926 года.
Седьмого февраля 2026 года ветераны и действующие дипкурьеры с семьями возложили корзину к могиле Теодора Нетте на Ваганьковском кладбище, посетили места захоронений своих товарищей на Кунцевском и Троекуровском кладбищах.
День памяти дипкурьеров
5 февраля 2022, 07:23
– Как становятся дипломатическими курьерами? Какими качествами должен обладать соискатель на эту должность?
– Дипкурьер относится к редкой, можно сказать даже уникальной профессии. Конечно, нет учебных заведений, где бы готовили кадры для нашей службы, но есть основные принципы отбора, без которых стать дипкурьером невозможно. В первую очередь ты должен быть патриотом своей Родины. Наша профессия связана с большим количеством самого разного рода факторов и рисков: это и большие расстояния, которые мы преодолеваем, доставляя диппочту, часовые пояса, перепады высот, а также климатические особенности – влажность, разница температур и так далее – возникающие в командировках. Поэтому особое внимание уделяется хорошей физической форме.
Мы гордимся, что за более чем столетнюю историю, в нашем департаменте нашли свое новое призвание многие великие спортсмены, в числе которых чемпионы олимпийских игр, мира, Европы, Советского Союза и России. В наших рядах несли службу и продолжают работать люди самых разных профессий. Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипкурьера, мы с гордостью назовем имена Суворова, Тютчева, Джона Рида, Чуйкова, Вавилова, и это далеко не полный список.
– В связи с Днем памяти, расскажите пожалуйста, сколько дипломатических курьеров погибло за последние годы при исполнении своих обязанностей?
– B центральном холле нашего министерства на мемориальных досках золотыми буквами выбиты имена двадцати двух дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, но это не полный список. Более двадцати добровольцев, вступивших в ряды народного ополчения в июле 1941 года, пали на полях боевых сражений Великой Отечественной войны. Мы бережно храним память обо всех наших товарищах, их имена навсегда остаются в сердцах.
– В каких странах дипкурьерам работается непросто? Есть ли список стран наиболее опасных для вашей профессии?
– Диппочта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминальной обстановкой, многие наши "партнеры" время от времени уделяют к нам повышенное внимание, поэтому дипкурьер не должен терять бдительности ни на минуту. Опасность может поджидать и не по политическим мотивам, например в 2006 году в Рио-де-Жанейро при следовании из аэропорта в генконсульство на автомобиль с диппочтой было совершено бандитское вооруженное нападение. Только благодаря выдержке и умению правильно оценить ситуацию удалось вырваться и уйти от погони. Диппочта была спасена.
– В мире информационных технологий не потеряла ли диппочта своей актуальности?
– Конечно, появление новых технологий вносит коррективы в работу диппредставительств, но дипломатическая почта и сегодня продолжает оставаться самой надежной гарантией безопасности доставки важной документации.
 
ИнтервьюИнтервью - АвторыРоссияСССРЛатвияВиктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ)
 
 
