Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские студенческие отряды в День РСО отправят в Курск, Белгород и Брянск гуманитарную помощь на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.
Деятельность студотрядов охватывает более 200 профессий, рассказали в РСО
15 ноября 2025, 08:59
"В этот день от "СО.Здания" (мультиформатное пространство РСО в Москве - ред.) будет отправлена гуманитарная помощь на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Помощь будет целенаправленно передана в Курск, Белгород, Брянск, исходя из их актуальных потребностей: от предметов первой необходимости и портативных электростанций до бытовой техники и инструментов для поддержки военнослужащих", - сказал Киселев.
Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.