Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье - РИА Новости, 16.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 16.02.2026
Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье
Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье - РИА Новости, 16.02.2026
Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье
Российские студенческие отряды в День РСО отправят в Курск, Белгород и Брянск гуманитарную помощь на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости первый... РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
общество
россия
курск
белгород
владимир путин
госдума рф
https://ria.ru/20260204/tyl-2072210466.html
россия
курск
белгород
общество, россия, курск, белгород, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курск, Белгород, Владимир Путин, Госдума РФ
Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье

Студенческие отряды отправят гумпомощь в приграничье на 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВсероссийский слет студенческих отрядов
Всероссийский слет студенческих отрядов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Всероссийский слет студенческих отрядов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские студенческие отряды в День РСО отправят в Курск, Белгород и Брянск гуманитарную помощь на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.
"В этот день от "СО.Здания" (мультиформатное пространство РСО в Москве - ред.) будет отправлена гуманитарная помощь на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Помощь будет целенаправленно передана в Курск, Белгород, Брянск, исходя из их актуальных потребностей: от предметов первой необходимости и портативных электростанций до бытовой техники и инструментов для поддержки военнослужащих", - сказал Киселев.
Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурскБелгородВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
