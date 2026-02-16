Российские студенческие отряды отправят помощь в приграничье

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские студенческие отряды в День РСО отправят в Курск, Белгород и Брянск гуманитарную помощь на сумму 1,5 миллиона рублей, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.