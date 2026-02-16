Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Медицинскую помощь в частной клинике можно получить не только за “живые” деньги, но и по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это право действует на всей территории Российской Федерации, независимо от места выдачи полиса”, — рассказал он.
Таким образом, если частная клиника входит в реестр медицинских организаций, работающих в системе ОМС, она получает плату за каждую услугу по полису. Деньги поступают от фонда ОМС.
Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда или на информационном стенде в самой клинике, заключил Хаминский.
