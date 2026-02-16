Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/pomosch-2074447990.html
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС - РИА Новости, 16.02.2026
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС
Медицинскую помощь в частной клинике можно получить не только за “живые” деньги, но и по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T02:10:00+03:00
2026-02-16T02:10:00+03:00
общество
александр хаминский
здоровье
омс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
https://ria.ru/20250618/oms-2023445789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр хаминский, здоровье, омс, россия
Общество, Александр Хаминский, Здоровье, ОМС, Россия
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС

Юрист Хаминский: в частных клиниках можно лечиться по ОМС, если они в системе

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Медицинскую помощь в частной клинике можно получить не только за “живые” деньги, но и по полису ОМС, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«
"По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это право действует на всей территории Российской Федерации, независимо от места выдачи полиса”, — рассказал он.
Таким образом, если частная клиника входит в реестр медицинских организаций, работающих в системе ОМС, она получает плату за каждую услугу по полису. Деньги поступают от фонда ОМС.
Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда или на информационном стенде в самой клинике, заключил Хаминский.
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
18 июня 2025, 02:17
 
ОбществоАлександр ХаминскийЗдоровьеОМСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала