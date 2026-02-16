Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС

«

"По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Это право действует на всей территории Российской Федерации, независимо от места выдачи полиса”, — рассказал он.