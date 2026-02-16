https://ria.ru/20260216/polsha-2074795587.html
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает развитие республикой собственных возможностей, позволяющих... РИА Новости, 16.02.2026
МО Польши: Варшава должна развивать возможности разработки ядерного оружия
ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает развитие республикой собственных возможностей, позволяющих вести разработки в области ядерного оружия.
В воскресенье польский президент Кароль Навроцкий
заявил телеканалу Polsat, что он является "большим сторонником" присоединения Польши
к ядерному проекту. По его мнению, Польша "должна идти по пути развития собственного ядерного потенциала, соблюдая при этом все международные нормы".
"Безусловно, программа ядерного сотрудничества и ядерный зонтик - это вопросы, которые всегда являются предметом анализа НАТО
и совместных решений союзников", - сказал Косиняк-Камыш
на пресс-конференции.
При этом министр добавил, что "поддерживает развитие собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей".
Косиняк-Камыш выразил мнение, что в отношении ядерного потенциала "лучше делать больше, чем просто общаться и говорить о планах и намерениях".
"Лучше добиваться результатов, чем просто мечтать в этом отношении. Они необходимы, но чем больше действий, чем больше решений на этом уровне НАТО, тем выше эффективность", - сказал вице-премьер.
Министр заявил, что считает вопрос ядерного оружия "возможно, самым чувствительным из всех чувствительных вопросов", добавив, что он требует "усердия, надежности, действий, а не долгих дискуссий".