Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 16.02.2026 (обновлено: 19:53 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/polsha-2074795587.html
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2026
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает развитие республикой собственных возможностей, позволяющих... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:52:00+03:00
2026-02-16T19:53:00+03:00
в мире
польша
владислав косиняк-камыш
кароль навроцкий
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff99448565f012ed0dfddd4df6370606.jpg
https://ria.ru/20260215/polsha-2074521524.html
https://ria.ru/20260216/polsha-2074719252.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151731/10/1517311004_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6a9a314b8e55748228b3d915ab2a2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, владислав косиняк-камыш , кароль навроцкий, нато
В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Кароль Навроцкий, НАТО
В Минобороны Польши высказались о разработке ядерного оружия

МО Польши: Варшава должна развивать возможности разработки ядерного оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает развитие республикой собственных возможностей, позволяющих вести разработки в области ядерного оружия.
В воскресенье польский президент Кароль Навроцкий заявил телеканалу Polsat, что он является "большим сторонником" присоединения Польши к ядерному проекту. По его мнению, Польша "должна идти по пути развития собственного ядерного потенциала, соблюдая при этом все международные нормы".
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия
15 февраля, 15:26
"Безусловно, программа ядерного сотрудничества и ядерный зонтик - это вопросы, которые всегда являются предметом анализа НАТО и совместных решений союзников", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции.
При этом министр добавил, что "поддерживает развитие собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей".
Косиняк-Камыш выразил мнение, что в отношении ядерного потенциала "лучше делать больше, чем просто общаться и говорить о планах и намерениях".
"Лучше добиваться результатов, чем просто мечтать в этом отношении. Они необходимы, но чем больше действий, чем больше решений на этом уровне НАТО, тем выше эффективность", - сказал вице-премьер.
Министр заявил, что считает вопрос ядерного оружия "возможно, самым чувствительным из всех чувствительных вопросов", добавив, что он требует "усердия, надежности, действий, а не долгих дискуссий".
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Партнеры Польши могут не одобрить ее ядерные амбиции, считает политолог
Вчера, 15:22
 
В миреПольшаВладислав Косиняк-КамышКароль НавроцкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала