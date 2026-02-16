Партнеры Польши могут не одобрить ее ядерные амбиции, считает политолог

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военные амбиции Польши, связанные с идеей создания ядерного оружия, не понравятся партнерам страны, так как могут привести к военно-политической эскалации и ослабить режим ядерного нераспространения, считает политолог, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий высказался в поддержку идеи создания в Польше ядерного оружия. Согласно его утверждению, страна должна стремиться к обретению ядерного потенциала, соблюдая международные нормы.
По его мнению, положение дел вокруг республики становится крайне опасным.
"Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют "разрыхлить" и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях. Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает расширить французский ядерный зонтик на всю Европу.
"Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции. Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме "зонтика". Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя", - предположил политолог.
