Партнеры Польши могут не одобрить ее ядерные амбиции, считает политолог

"Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции. Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме "зонтика". Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя", - предположил политолог.