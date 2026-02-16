Рейтинг@Mail.ru
"Тупой фанфарон". Новый план Навроцкого против России разозлил поляков
12:31 16.02.2026
"Тупой фанфарон". Новый план Навроцкого против России разозлил поляков
"Тупой фанфарон". Новый план Навроцкого против России разозлил поляков
Читатели польского издания Gazeta резко отреагировали на заявление президента Кароля Навроцкого о том, что стране нужен собственный ядерный потенциал в... РИА Новости, 16.02.2026
В мире, Россия, Кароль Навроцкий, Польша, Сергей Лавров

"Тупой фанфарон". Новый план Навроцкого против России разозлил поляков

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta резко отреагировали на заявление президента Кароля Навроцкого о том, что стране нужен собственный ядерный потенциал в контексте противостояния с Россией.
"Боже, какой же тупой фанфарон. За что Ты, Господи, наказываешь Польшу – сначала Дуда, а теперь это ничтожество", — написал один комментатор.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе
15 февраля, 11:53
"Господин президент, похоже, не совсем в курсе, какие деньги нужны для реализации этого "сна о могуществе". Кроме денег нужен научный, техническо-производственный потенциал. Это космические средства! Президент на завтрак решил рассказать нам красивую сказочку на ночь", — отметил другой.
"Этот Навроцкий вообще понимает, что такое атом? Сомневаюсь. Не стоит употреблять слова, значения которых не понимаешь", — подчеркнул третий.
"У него крыша поехала. Нам вполне достаточно Навроцкого, Брауна и прочего сброда. Они одним своим видом и идиотскими высказываниями способны сдерживать кого угодно", — выразил мнение еще один пользователь.
"Господи, помилуй! Не дай гранату обезьяне!", — заключили читатели.
В воскресенье Навроцкий в эфире телеканала Polsat выступил за появление у Польши ядерного оружия, поскольку страна якобы находится на грани вооруженного конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия никому не угрожает и не навязывает свою точку зрения, ее дипломатия работает по-другому, отлично от тех государств, что использует право сильного.
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
13 февраля, 15:45
 
В миреРоссияКароль НавроцкийПольшаСергей Лавров
 
 
