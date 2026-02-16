https://ria.ru/20260216/pokrovka-2074668522.html
Российские военные освободили Покровку в Сумской области
Российские военные освободили Покровку в Сумской области
Армия России освободила Покровку в Сумской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
безопасность
