В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20

"К счастью, снежное ненастье будет непродолжительным. По мере отхода циклонического вихря на северо-восток, уже вечером снег станет кратковременным и локальным, а ночью прекратится. Вторник столица встретит усилением морозов – ночью до -минус 15 - минус 17 градусов, днем ожидается не выше минус 8 - минус 10 градусов, а пик похолодания придётся на среду, когда в ночные часы температура опустится вплотную к 20-градусным отметкам", - добавил он.