В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20 - РИА Новости, 16.02.2026
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20
РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:43:00+03:00
2026-02-16T11:43:00+03:00
2026-02-16T12:03:00+03:00
общество
москва
михаил леус
снегопад в москве
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пик похолодания в Москве ожидается в среду, в ночные часы температура воздуха приблизится к минус 20, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В течении дня (понедельника - ред.) снегопады, вызванные циклоном "Вивиан" – такое имя он получил от немецких метеорологов, охватят всю территорию столичного региона. Причём на севере осадков будет совсем немного, в пересчёте на воду не более 1-3 миллиметров, в центральной части региона, в том числе и в Москве
, выпадет 3-8 миллиметров осадков, а больше всего небесной влаги достанется южным и юго-восточным районам – там за день может выпасть до 9-14 миллиметров осадков, что близко к трети от месячной нормы февраля", - написал Леус
в своем Telegram-канале
.
Синоптик отметил, что сопровождать снегопады будет порывистый ветер северных румбов и ухудшающие видимость метели.
"К счастью, снежное ненастье будет непродолжительным. По мере отхода циклонического вихря на северо-восток, уже вечером снег станет кратковременным и локальным, а ночью прекратится. Вторник столица встретит усилением морозов – ночью до -минус 15 - минус 17 градусов, днем ожидается не выше минус 8 - минус 10 градусов, а пик похолодания придётся на среду, когда в ночные часы температура опустится вплотную к 20-градусным отметкам", - добавил он.