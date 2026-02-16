Рейтинг@Mail.ru
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20
11:43 16.02.2026 (обновлено: 12:03 16.02.2026)
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20
Пик похолодания в Москве ожидается в среду, в ночные часы температура воздуха приблизится к минус 20, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.02.2026
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве в среду ожидается пик похолодания до минус 20

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Туристы в Москве
Туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пик похолодания в Москве ожидается в среду, в ночные часы температура воздуха приблизится к минус 20, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В течении дня (понедельника - ред.) снегопады, вызванные циклоном "Вивиан" – такое имя он получил от немецких метеорологов, охватят всю территорию столичного региона. Причём на севере осадков будет совсем немного, в пересчёте на воду не более 1-3 миллиметров, в центральной части региона, в том числе и в Москве, выпадет 3-8 миллиметров осадков, а больше всего небесной влаги достанется южным и юго-восточным районам – там за день может выпасть до 9-14 миллиметров осадков, что близко к трети от месячной нормы февраля", - написал Леус в своем Telegram-канале.
На месте происшествия, где кровля здания Пятерочки обвалилась из-за снега в подмосковной Бабаихе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
15 февраля, 15:16
Синоптик отметил, что сопровождать снегопады будет порывистый ветер северных румбов и ухудшающие видимость метели.
"К счастью, снежное ненастье будет непродолжительным. По мере отхода циклонического вихря на северо-восток, уже вечером снег станет кратковременным и локальным, а ночью прекратится. Вторник столица встретит усилением морозов – ночью до -минус 15 - минус 17 градусов, днем ожидается не выше минус 8 - минус 10 градусов, а пик похолодания придётся на среду, когда в ночные часы температура опустится вплотную к 20-градусным отметкам", - добавил он.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега
15 февраля, 15:09
 
Общество Москва Михаил Леус Снегопад в Москве
 
 
