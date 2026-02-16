Рейтинг@Mail.ru
08:08 16.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, метели и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.02.2026
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются метели и до минус 12 градусов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода, метели и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать северная периферия активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Черноземья. Погода будет облачная, пройдет снег, местами возможны метели. На юге Московской области и в Новой Москве снег и метели местами будут сильными. Днем в столице - минус 10 - минус 12 градусов, по области - от 9 до 14 градусов мороза, такие значения на шесть-семь градусов ниже климатической нормы", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый.
"Атмосферное давление будет в первой половину дня падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во второй половине дня показания барометров начнут расти", - добавил синоптик.
