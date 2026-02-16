https://ria.ru/20260216/pogoda-2074598174.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, метели и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:08:00+03:00
