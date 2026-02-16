В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии, предположительно, есть пострадавшие, сообщила местная полиция.

"Сход поезда с рельсов в районе станции Гоппенштайн, возможно, с пострадавшими, ведется работа экстренных служб", - сообщила полиция кантона в социальной сети Х

Телеканал RTS сообщает, что, по предварительной версии полиции, причиной аварии стала лавина.

По данным портала Pomona, в поезде находилось около 80 человек.