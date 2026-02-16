Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.02.2026
11:53 16.02.2026 (обновлено: 12:09 16.02.2026)
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие
в мире, швейцария, вале (кантон)
В мире, Швейцария, Вале (кантон)
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии, предположительно, есть пострадавшие, сообщила местная полиция.
"Сход поезда с рельсов в районе станции Гоппенштайн, возможно, с пострадавшими, ведется работа экстренных служб", - сообщила полиция кантона в социальной сети Х.
Телеканал RTS сообщает, что, по предварительной версии полиции, причиной аварии стала лавина.
По данным портала Pomona, в поезде находилось около 80 человек.
Согласно заявлению Швейцарских федеральных железных дорог (CFF), линия, на которой произошла авария, останется закрытой по крайней мере до 16.00 (18.00 мск).
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россиянка погибла при сходе с рельсов поезда в Испании
