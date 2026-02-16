https://ria.ru/20260216/poezd-2074649040.html
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.02.2026
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, предположительно, есть пострадавшие
Поезд сошел с рельсов в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии, предположительно, есть пострадавшие, сообщила местная полиция. РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии, предположительно, есть пострадавшие, сообщила местная полиция.
"Сход поезда с рельсов в районе станции Гоппенштайн, возможно, с пострадавшими, ведется работа экстренных служб", - сообщила полиция кантона в социальной сети Х
.
Телеканал RTS сообщает, что, по предварительной версии полиции, причиной аварии стала лавина.
По данным портала Pomona, в поезде находилось около 80 человек.
Согласно заявлению Швейцарских федеральных железных дорог (CFF), линия, на которой произошла авария, останется закрытой по крайней мере до 16.00 (18.00 мск).