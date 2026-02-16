https://ria.ru/20260216/podrostok-2074641278.html
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки - РИА Новости, 16.02.2026
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки
Пятнадцатилетний подросток ушел на лыжную прогулку в нацпарке "Таганай" в Челябинской области и не вернулся, ведутся его поиски, сообщает областной поисковый... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:23:00+03:00
2026-02-16T11:23:00+03:00
2026-02-16T11:23:00+03:00
происшествия
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/70/408187070_0:286:3000:1974_1920x0_80_0_0_e0b59014780efd141fda1fe6d760dacd.jpg
https://ria.ru/20260214/kareliya-2074354568.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/70/408187070_245:0:2906:1996_1920x0_80_0_0_8d234fff1ecaad7c51b0aa27f46070f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки
В Челябинской области ищут ушедшего на лыжную прогулку в нацпарк подростка
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел на лыжную прогулку в нацпарке "Таганай" в Челябинской области и не вернулся, ведутся его поиски, сообщает областной поисковый отряд "ЛизаАлерт".
"Гора Семибратка, национальный парк "Таганай", Челябинская область
, 15 февраля 2026 года отправился на лыжную прогулку и не вернулся", - говорится в сообщении
отряда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Приметы 15-летнего подростка: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черные лыжные ботинки и серую шапку. С собой у него был темный рюкзак, зеленые лыжи, зеленые лыжные палки.