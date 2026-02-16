Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки
16.02.2026
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки - РИА Новости, 16.02.2026
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки
Пятнадцатилетний подросток ушел на лыжную прогулку в нацпарке "Таганай" в Челябинской области и не вернулся, ведутся его поиски, сообщает областной поисковый... РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
челябинская область
челябинская область
Челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки

В Челябинской области ищут ушедшего на лыжную прогулку в нацпарк подростка

Пейзаж национального парка Таганай
Пейзаж национального парка Таганай. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел на лыжную прогулку в нацпарке "Таганай" в Челябинской области и не вернулся, ведутся его поиски, сообщает областной поисковый отряд "ЛизаАлерт".
"Гора Семибратка, национальный парк "Таганай", Челябинская область, 15 февраля 2026 года отправился на лыжную прогулку и не вернулся", - говорится в сообщении отряда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Приметы 15-летнего подростка: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черные лыжные ботинки и серую шапку. С собой у него был темный рюкзак, зеленые лыжи, зеленые лыжные палки.
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Волонтеры рассказали о поисках пропавшей в Карелии послушницы
14 февраля, 10:34
 
