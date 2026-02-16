В Челябинской области ищут подростка, не вернувшегося с лыжной прогулки

ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток ушел на лыжную прогулку в нацпарке "Таганай" в Челябинской области и не вернулся, ведутся его поиски, сообщает областной поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы 15-летнего подростка: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в серую куртку, темно-синие джинсы, черные лыжные ботинки и серую шапку. С собой у него был темный рюкзак, зеленые лыжи, зеленые лыжные палки.