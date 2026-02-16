https://ria.ru/20260216/podolsk-2074619775.html
В Подольске иномарка сбила 12-летнюю девочку
Иномарка наехала на перебегавшую через пешеходный переход на красный свет 12-летнюю девочку в Подольске, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
подольск
климовск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
