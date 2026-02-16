Рейтинг@Mail.ru
В Подольске иномарка сбила 12-летнюю девочку - РИА Новости, 16.02.2026
10:09 16.02.2026
В Подольске иномарка сбила 12-летнюю девочку
Иномарка наехала на перебегавшую через пешеходный переход на красный свет 12-летнюю девочку в Подольске, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.02.2026
В Подольске иномарка сбила 12-летнюю девочку

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Подольске
ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Подольске
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Иномарка наехала на перебегавшую через пешеходный переход на красный свет 12-летнюю девочку в Подольске, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, авария произошла сегодня утром на улице Ленина в подольском микрорайоне Климовск.
"По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Opel, совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что в результате ДТП девочка получила повреждения и была доставлена в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС
