https://ria.ru/20260216/podmoskove-2074813495.html
На юге Подмосковья за день выпало около 44% месячной нормы осадков
На юге Подмосковья за день выпало около 44% месячной нормы осадков - РИА Новости, 16.02.2026
На юге Подмосковья за день выпало около 44% месячной нормы осадков
Около 44% месячной нормы осадков выпало на юге Подмосковья в понедельник, в столице на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 4 миллиметра осадков, сообщил РИА РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:10:00+03:00
2026-02-16T22:10:00+03:00
2026-02-16T22:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
горки ленинские
серпухов
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_488ada2c281ccfdf301f27bed4678bb4.jpg
https://ria.ru/20260216/snegopad-2074738596.html
московская область (подмосковье)
горки ленинские
серпухов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_cb384617e29efaaea6e1a9365a272f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), горки ленинские, серпухов, евгений тишковец
Московская область (Подмосковье), Горки Ленинские, Серпухов, Евгений Тишковец
На юге Подмосковья за день выпало около 44% месячной нормы осадков
Тишковец: на юге Подмосковья выпало около 44% месячной нормы осадков