На юге Подмосковья за день выпало около 44% месячной нормы осадков

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около 44% месячной нормы осадков выпало на юге Подмосковья в понедельник, в столице на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 4 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.