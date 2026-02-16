Рейтинг@Mail.ru
22:10 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/podmoskove-2074813495.html
На юге Подмосковья за день выпало около 44% месячной нормы осадков
Около 44% месячной нормы осадков выпало на юге Подмосковья в понедельник, в столице на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 4 миллиметра осадков, сообщил РИА
2026-02-16T22:10:00+03:00
2026-02-16T22:10:00+03:00
московская область (подмосковье)
горки ленинские
серпухов
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
горки ленинские
серпухов
московская область (подмосковье), горки ленинские, серпухов, евгений тишковец
Московская область (Подмосковье), Горки Ленинские, Серпухов, Евгений Тишковец
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около 44% месячной нормы осадков выпало на юге Подмосковья в понедельник, в столице на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 4 миллиметра осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На юге Подмосковья за день выпало 44% месячной нормы (осадков - ред.)... За последние 12 часов на опорной московской метеостанции ВДНХ в осадкомер - в переводе на воду - попало 4 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге - 6 миллиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье в Горках Ленинских зафиксировано 12 миллиметров осадков, в районе Серпухова - 11 миллиметров, в Кашире - 15 миллиметров, или 44% месячной нормы.
На Москву идут новые снегопады, до настоящей весны еще долго
На Москву идут новые снегопады, до настоящей весны еще долго
Московская область (Подмосковье)Горки ЛенинскиеСерпуховЕвгений Тишковец
 
 
