В Подмосковье предупредили о риске прогулок в наушниках после оттепели

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гулять на улице в наушниках после обильных снегопадов и оттепели крайне опасно из-за высокого риска схода наледи с крыш домов и козырьков подъездов, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Обильные снегопады и оттепель в Подмосковье создали условия для скопления снега и образования сосулек на кровлях зданий. Старайтесь на улице гулять без наушников. При подозрительном шуме необходимо прижаться к стене, в этом случае балкон или козырек крыши послужит вам укрытием", - говорится в сообщении.
Находясь на улице, надо стараться не приближаться к зданиям с нависшим снегом и обходить участки, огороженные предупредительной сигнальной лентой. Автомобили следует парковать вдали от зданий и шатких конструкций, а детям нельзя разрешать играть там, где с крыши могут упасть сосульки или снег.
"Если на тротуаре лежат рухнувшие с кровли сосульки, то такое место лучше обойти стороной. Берегите себя и будьте внимательны", - заключает "Мособлпожспас".
