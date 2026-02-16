Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье предупредили о риске прогулок в наушниках после оттепели
17:57 16.02.2026 (обновлено: 18:10 16.02.2026)
В Подмосковье предупредили о риске прогулок в наушниках после оттепели
Гулять на улице в наушниках после обильных снегопадов и оттепели крайне опасно из-за высокого риска схода наледи с крыш домов и козырьков подъездов,... РИА Новости, 16.02.2026
В Подмосковье предупредили о риске прогулок в наушниках после оттепели

"Мособлпожспас": гулять в наушниках после оттепели опасно из-за схода наледи

© РИА Новости / Павел Бедняков
Прохожие на улице. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Гулять на улице в наушниках после обильных снегопадов и оттепели крайне опасно из-за высокого риска схода наледи с крыш домов и козырьков подъездов, предупреждает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Обильные снегопады и оттепель в Подмосковье создали условия для скопления снега и образования сосулек на кровлях зданий. Старайтесь на улице гулять без наушников. При подозрительном шуме необходимо прижаться к стене, в этом случае балкон или козырек крыши послужит вам укрытием", - говорится в сообщении.
Находясь на улице, надо стараться не приближаться к зданиям с нависшим снегом и обходить участки, огороженные предупредительной сигнальной лентой. Автомобили следует парковать вдали от зданий и шатких конструкций, а детям нельзя разрешать играть там, где с крыши могут упасть сосульки или снег.
"Если на тротуаре лежат рухнувшие с кровли сосульки, то такое место лучше обойти стороной. Берегите себя и будьте внимательны", - заключает "Мособлпожспас".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
