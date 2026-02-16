https://ria.ru/20260216/plennyj-2074788861.html
Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пленный из 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев нахождения в зоне боевых действий.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении есть в распоряжении РИА Новости.
"Я только два раза покупался за этот год и три месяца. Говорил "Джамбо" (командир Войтенко – ред.), что отпуск будет давать каждые семь месяцев, но нет. Я уже три раза покидал позиции – думал, он психанет и выведет", - рассказал Войтенко.
С его слов, он был записан командованием в "отказники". Однако Войтенко отправили на передовую. Из-за этого он три месяца получал 10 тысяч гривен вместо положенных 200 тысяч (около 18 тысяч рублей вместо 360 тысяч). Попав под сильный обстрел на позициях, он и сослуживец решили покинуть свой блиндаж и сдаться.
Как рассказал Войтенко, он уроженец Одесской области
Был мобилизован сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы), когда пришел оформлять документы в поликлинику по уходу за матерью. Не хватало одной справки от лечащего врача.
"И туда меня пропустили ТЦК, а назад нет. Сказали, что ты не успел собрать все справки. Вызвали другую машину, посадили", - вспоминал пленный.