Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пленный из 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев нахождения в зоне боевых действий.

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении есть в распоряжении РИА Новости.

"Я только два раза покупался за этот год и три месяца. Говорил "Джамбо" (командир Войтенко – ред.), что отпуск будет давать каждые семь месяцев, но нет. Я уже три раза покидал позиции – думал, он психанет и выведет", - рассказал Войтенко.

С его слов, он был записан командованием в "отказники". Однако Войтенко отправили на передовую. Из-за этого он три месяца получал 10 тысяч гривен вместо положенных 200 тысяч (около 18 тысяч рублей вместо 360 тысяч). Попав под сильный обстрел на позициях, он и сослуживец решили покинуть свой блиндаж и сдаться.

Как рассказал Войтенко, он уроженец Одесской области . Был мобилизован сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), когда пришел оформлять документы в поликлинику по уходу за матерью. Не хватало одной справки от лечащего врача.