Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 16.02.2026
Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев
Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев - РИА Новости, 16.02.2026
Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев
Пленный из 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев нахождения в зоне боевых действий. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
вооруженные силы украины
Украинский пленный рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев

РИА Новости: пленный ВСУ Войтенко рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Пленный из 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко рассказал, что мылся два раза за 15 месяцев нахождения в зоне боевых действий.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении есть в распоряжении РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат
15 февраля, 01:16
"Я только два раза покупался за этот год и три месяца. Говорил "Джамбо" (командир Войтенко – ред.), что отпуск будет давать каждые семь месяцев, но нет. Я уже три раза покидал позиции – думал, он психанет и выведет", - рассказал Войтенко.
С его слов, он был записан командованием в "отказники". Однако Войтенко отправили на передовую. Из-за этого он три месяца получал 10 тысяч гривен вместо положенных 200 тысяч (около 18 тысяч рублей вместо 360 тысяч). Попав под сильный обстрел на позициях, он и сослуживец решили покинуть свой блиндаж и сдаться.
Как рассказал Войтенко, он уроженец Одесской области. Был мобилизован сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), когда пришел оформлять документы в поликлинику по уходу за матерью. Не хватало одной справки от лечащего врача.
"И туда меня пропустили ТЦК, а назад нет. Сказали, что ты не успел собрать все справки. Вызвали другую машину, посадили", - вспоминал пленный.
Боевики ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
12 февраля, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
