Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
Помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица... РИА Новости, 16.02.2026
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
Песков: Мединский, Галузин и Костюков войдут в делегацию на переговорах в Женеве