Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица войдут в состав российской делегации на переговорах по Украине в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.