Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
12:59 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Песков рассказал о составе российской делегации на переговорах в Женеве
Помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица... РИА Новости, 16.02.2026
политика, украина, женева (город), россия, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Политика, Украина, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица войдут в состав российской делегации на переговорах по Украине в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там (в Абу-Даби - ред.) нашу группу возглавлял Костюков... Действительно, делегация будет расширена в этот раз - помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные лица", - сказал Песков журналистам.
Ранее Песков сообщал, что переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Женева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал об основных темах переговоров по Украине в Женеве
ПолитикаУкраинаЖенева (город)РоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийМихаил ГалузинМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
