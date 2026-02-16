Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
12:48 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине

Песков: Мединский всегда был главой российских переговорщиков по Украине

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский оставался во главе российской делегации переговорщиков по Украине, хотя не участвовал в последних раундах в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал о том, что главой делегации российских переговорщиков является Медицинский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Поэтому Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что переговоры по Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавляет Мединский. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Песков ответил на вопрос о российской делегации на переговоры в Женеве
