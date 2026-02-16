https://ria.ru/20260216/peskov-2074664821.html
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
Помощник президента Владимир Мединский оставался во главе российской делегации переговорщиков по Украине, хотя не участвовал в последних раундах в Абу-Даби,... РИА Новости, 16.02.2026
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
Песков: Мединский всегда был главой российских переговорщиков по Украине