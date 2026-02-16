Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский оставался во главе российской делегации переговорщиков по Украине, хотя не участвовал в последних раундах в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.