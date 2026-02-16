Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев работает по отдельному переговорному треку, заявил Песков
12:46 16.02.2026 (обновлено: 12:47 16.02.2026)
Дмитриев работает по отдельному переговорному треку, заявил Песков
Дмитриев работает по отдельному переговорному треку, заявил Песков

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев работает по отдельному треку переговорного процесса в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, она активно продолжает работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля.
"Дмитриев - да, он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия. Она активно продолжает работать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о присутствии Дмитриева в составе российской делегации на предстоящей встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
Дмитрий ПесковРоссияУкраинаЖенева (город)Кирилл ДмитриевВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
