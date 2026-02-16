Дмитриев работает по отдельному переговорному треку, заявил Песков

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев работает по отдельному треку переговорного процесса в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, она активно продолжает работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.