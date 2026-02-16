Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях - РИА Новости, 16.02.2026
12:40 16.02.2026 (обновлено: 12:45 16.02.2026)
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях
Меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях России принимаются, все инструкции доведены до соответствующих министерств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.02.2026
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях

Песков: меры безопасности в учебных заведениях принимаются

© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе
Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях России принимаются, все инструкции доведены до соответствующих министерств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ранее они (инструкции - ред.) неоднократно давались. Вы знаете, что МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. Изданы уже и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств, поэтому меры принимаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, давали ли в Кремле дополнительные поручения соответствующим ведомствам и службам.
Ученик проходит через турникет в школе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме попросили провести проверку школьных турникетов в Москве
