https://ria.ru/20260216/peskov-2074662567.html
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях - РИА Новости, 16.02.2026
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях
Меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях России принимаются, все инструкции доведены до соответствующих министерств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:40:00+03:00
2026-02-16T12:40:00+03:00
2026-02-16T12:45:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
https://ria.ru/20260216/shkola-2074571897.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях
Песков: меры безопасности в учебных заведениях принимаются