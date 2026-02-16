https://ria.ru/20260216/peskov-2074662362.html
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2026
