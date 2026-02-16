Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 16.02.2026 (обновлено: 12:41 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/peskov-2074662362.html
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым - РИА Новости, 16.02.2026
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:39:00+03:00
2026-02-16T12:41:00+03:00
орловская область
политика
россия
андрей клычков
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
https://ria.ru/20260216/putin-2074662455.html
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, политика, россия, андрей клычков, владимир путин, дмитрий песков
Орловская область, Политика, Россия, Андрей Клычков, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым

Песков: Путин встретится с губернатором Орловской области Клычковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжит также наряду с остальным Путин заниматься региональными делами. Неотъемлемая часть ежедневной работы президента. Сегодня будет с докладом у президента губернатор Орловской области Андрей Клычков", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путин проводит переговоры с Токаевым
Вчера, 12:39
 
Орловская областьПолитикаРоссияАндрей КлычковВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала