Песков объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах в Абу-Даби

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу-Даби, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касались военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных", - сказал Песков журналистам.