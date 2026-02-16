Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация получила инструкции от Путина перед вылетом в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
12:37 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Российская делегация получила инструкции от Путина перед вылетом в Женеву
женева (город), украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация получила инструкции от Путина перед вылетом в Женеву

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская делегация получает детальные инструкции от президента России Владимира Путина накануне вылета на переговоры в Женеве по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Конечно же, они получают детальные инструкции от президента накануне вылета", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести встречу с российской делегацией, которая отправится на переговоры в Женеву по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Женева (город)УкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир МединскийПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
