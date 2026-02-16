Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 16.02.2026 (обновлено: 12:43 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/peskov-2074661402.html
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ - РИА Новости, 16.02.2026
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ
Случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ в России нужно отслеживать и при необходимости принимать меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:36:00+03:00
2026-02-16T12:43:00+03:00
жкх
россия
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036487638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbb438c975dfce6378a027f9968867d1.jpg
https://ria.ru/20260216/zhkkh-2074584638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036487638_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c8060e118ad75e0a364a6e06ae5952b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, дмитрий песков, госдума рф
ЖКХ, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ

Песков призвал отслеживать случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ
Счет на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счет на оплату ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Случаи резкого роста платы за услуги ЖКХ в России нужно отслеживать и при необходимости принимать меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Где-то граждане жалуются на резкий рост платы - вот эту ситуацию нужно мониторить, очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры", - сказал Песков журналистам.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на повышение вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ
Вчера, 04:18
 
ЖКХРоссияДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала