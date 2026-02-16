Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену

ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов и специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг обсудили возможности для срочного возобновления переговоров между сторонами конфликта в Йемене под эгидой ООН, сообщило посольство РФ в Йемене.
"В Москве состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел РФ Александром Алимовым и специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом... Стороны обсудили пути срочного возобновления политического процесса между йеменскими сторонами под эгидой ООН и с участием региональных и международных игроков", - говорится в сообщении посольства в социальной сети Х.
При этом на переговорах отмечалось, что восстановление безопасности торгового судоходства в Красном море у берегов Йемена является решающим фактором в создании условий для возобновления непрямых переговоров между противоборствующими йеменскими движениями.
Как указали в дипмиссии, "российская сторона подтвердила готовность содействовать работе ООН в Йемене, в том числе посредством конструктивного взаимодействия с официальными властями Йемена и другими влиятельными политическими силами, включая движение "Ансар Алла", а также с региональными и международными партнерами".
В Йемене больше десяти лет идет гражданский конфликт между захватившим север Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) и международно признанными властями, которых поддерживает Саудовская Аравия.
