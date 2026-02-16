Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074820742.html
Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену
Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену - РИА Новости, 16.02.2026
Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену
Замглавы МИД России Александр Алимов и специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг обсудили возможности для срочного возобновления РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T23:41:00+03:00
2026-02-16T23:41:00+03:00
в мире
йемен
россия
москва
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060806904_0:72:3067:1797_1920x0_80_0_0_d5cc26f4212bee9d0f70926c452d0c3e.jpg
https://ria.ru/20260206/jemen-2072813494.html
https://ria.ru/20251226/rossija-2064868484.html
йемен
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060806904_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_90ac935f0f8608373b80bee9a328edf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия, москва, оон
В мире, Йемен, Россия, Москва, ООН
Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену

Алимов и Грундберг обсудили возобновление переговоров по Йемену

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Алимов
Александр Алимов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Алимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов и специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг обсудили возможности для срочного возобновления переговоров между сторонами конфликта в Йемене под эгидой ООН, сообщило посольство РФ в Йемене.
Москве состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел РФ Александром Алимовым и специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом... Стороны обсудили пути срочного возобновления политического процесса между йеменскими сторонами под эгидой ООН и с участием региональных и международных игроков", - говорится в сообщении посольства в социальной сети Х.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Йемене сформировали новое правительство
6 февраля, 22:43
При этом на переговорах отмечалось, что восстановление безопасности торгового судоходства в Красном море у берегов Йемена является решающим фактором в создании условий для возобновления непрямых переговоров между противоборствующими йеменскими движениями.
Как указали в дипмиссии, "российская сторона подтвердила готовность содействовать работе ООН в Йемене, в том числе посредством конструктивного взаимодействия с официальными властями Йемена и другими влиятельными политическими силами, включая движение "Ансар Алла", а также с региональными и международными партнерами".
В Йемене больше десяти лет идет гражданский конфликт между захватившим север Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) и международно признанными властями, которых поддерживает Саудовская Аравия.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене, заявили в МИД
26 декабря 2025, 14:01
 
В миреЙеменРоссияМоскваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала