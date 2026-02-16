Замглавы МИД и спецпосланник ООН обсудили возобновление диалога по Йемену

ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов и специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг обсудили возможности для срочного возобновления переговоров между сторонами конфликта в Йемене под эгидой ООН, сообщило посольство РФ в Йемене.