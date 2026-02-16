Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США

МИД Швейцарии рассказал, в каком формате пройдет встреча по Украине

ЖЕНЕВА, 16 фев — РИА Новости. Переговоры по Украине в Женеве будут закрытыми, сообщил МИД Швейцарии.

« "Представителям СМИ запрещено присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией , Украиной и Соединенными Штатами", — указали там.

В ведомстве добавили, что организуют пресс-центр для работы СМИ напротив отеля "Интерконтиненталь".

В состав российской делегации входят более 20 человек, в том числе помощник президента Владимир Мединский и замглавы МИД Михаил Галузин. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам, они прилетят в Женеву завтра рано утром. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Украины

Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС

Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

Мирный процесс по Украине

мирного плана , предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы , Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".