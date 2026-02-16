Рейтинг@Mail.ru
Российские журналисты получили визу в Швейцарию для работы на переговорах - РИА Новости, 16.02.2026
17:07 16.02.2026 (обновлено: 17:37 16.02.2026)
Российские журналисты получили визу в Швейцарию для работы на переговорах
Российские журналисты получили визу в Швейцарию для работы на переговорах

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские журналисты получили визу в Швейцарию для освещения нового раунда переговоров России, США и Украины, который состоится в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.
Срок действия визы - до 21 февраля 2026 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров в Женеве по Украине
Швейцария Россия В мире США Дмитрий Песков Владимир Мединский Переговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
