Источник: переговоры по Украине и по Ирану в Женеве не будут пересекаться - РИА Новости, 16.02.2026
16:38 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Источник: переговоры по Украине и по Ирану в Женеве не будут пересекаться
Переговоры РФ, Украины и США и ирано-американский трек в Женеве не будут пересекаться и не повлияют друг на друга, сообщил РИА Новости иранский источник. РИА Новости, 16.02.2026
в мире, украина, женева (город), иран, мирный план сша по украине, джаред кушнер, стив уиткофф, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Иран, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Переговоры РФ, Украины и США и ирано-американский трек в Женеве не будут пересекаться и не повлияют друг на друга, сообщил РИА Новости иранский источник.
"Российско-украинский и ирано-американский переговорные треки в Женеве раздельные, между ними нет прямой связи. Я полагаю, что такие переговоры не будут вестись совместно, и не думаю, что присутствие делегации на одном треке переговоров повлияет на участие другой стороны на другом треке переговоров в Женеве", - сказал источник.
Диписточник в Женеве ранее сообщил РИА Новости, что переговоры по Украине и по Ирану пройдут одновременно в Женеве 17 февраля, при этом переговоры по Ирану будут проводиться при посредничестве Омана.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения урегулирования на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут присутствовать на встрече во вторник.
Непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдут 17 февраля в Женеве, сообщало иранское внешнеполитическое ведомство. С американской стороны в них также планировалось участие Уиткоффа и Кушнера, с иранской - главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров в Женеве по Украине
