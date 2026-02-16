Источник: переговоры по Украине и по Ирану в Женеве не будут пересекаться

ТЕГЕРАН, 16 фев - РИА Новости. Переговоры РФ, Украины и США и ирано-американский трек в Женеве не будут пересекаться и не повлияют друг на друга, сообщил РИА Новости иранский источник.
"Российско-украинский и ирано-американский переговорные треки в Женеве раздельные, между ними нет прямой связи. Я полагаю, что такие переговоры не будут вестись совместно, и не думаю, что присутствие делегации на одном треке переговоров повлияет на участие другой стороны на другом треке переговоров в Женеве", - сказал источник.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения урегулирования на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут присутствовать на встрече во вторник.
Непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдут 17 февраля в Женеве, сообщало иранское внешнеполитическое ведомство. С американской стороны в них также планировалось участие Уиткоффа и Кушнера, с иранской - главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.