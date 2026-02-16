Источник раскрыл детали предстоящих переговоров в Женеве по Украине

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Источник РИА Новости раскрыл подробности предстоящей встречи по Украине в Женеве.
"Переговоры (пройдут. — Прим. ред.) в закрытом трехстороннем формате", — сказал он.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Также может быть затронута тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".