Берн выдал визы всем российским участникам переговоров, сообщил источник
Берн выдал визы всем российским участникам переговоров, сообщил источник
Швейцария выдала визы всем членам российской делегации, которые примут участие в переговорах по Украине в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:43:00+03:00
