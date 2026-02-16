Источник рассказал об основных темах переговоров по Украине в Женеве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На переговорах в Женеве затронут основные параметры завершения конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник.
«
"Планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования. Как военных, так и политических и гуманитарных", — рассказал собеседник агентства.
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24
Также на встрече могут коснуться темы Запорожской АЭС. Двусторонние контакты россиян с украинцами возможны, уточнил источник.
По его словам, роль Швейцарии заключается в обеспечении доступа и безопасности делегаций. Встреча не будет проходить в штаб-квартире ООН, а сама организация не примет в ней участие. Контакты по Ирану пройдут одновременно во вторник. В Женевском аэропорте сообщили РИА Новости, что первые участники переговоров прибыли накануне.
Делегации Москвы, Киева и Вашингтона встретятся 17-18 февраля, российскую возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Как сообщал ранее источник РИА Новости, новая встреча станет продолжением переговорного трека, начатого в Абу-Даби. В этот раз в делегацию войдут 15-20 человек.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.