Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Роль Швейцарии в переговорах по Украине заключается исключительно в обеспечении доступа и безопасности участвующих в них делегаций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
швейцария
украина
россия
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
швейцария
украина
россия
