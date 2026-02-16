Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074639838.html
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Роль Швейцарии в переговорах по Украине заключается исключительно в обеспечении доступа и безопасности участвующих в них делегаций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:19:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
швейцария
украина
россия
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074451714.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине

РИА Новости: Швейцария на переговорах по Украине обеспечит доступ делегаций

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Роль Швейцарии в переговорах по Украине заключается исключительно в обеспечении доступа и безопасности участвующих в них делегаций, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение мирного урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.
"Роль Швейцарии, как и всегда при переговорах, которые она принимает в рамках своих добрых услуг, заключается в обеспечении доступа и безопасности делегаций", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На Западе сообщили о провале на переговорах с Зеленским в Мюнхене
15 февраля, 02:21
 
В миреШвейцарияУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала