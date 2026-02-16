https://ria.ru/20260216/peregovory-2074635726.html
Источник: переговоры по Украине и по Ирану пройдут в Женеве в один день
Источник: переговоры по Украине и по Ирану пройдут в Женеве в один день - РИА Новости, 16.02.2026
Источник: переговоры по Украине и по Ирану пройдут в Женеве в один день
Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости, что переговоры по Украине и по Ирану пройдут одновременно в Женеве 17 февраля, переговоры по Ирану будут проводиться... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:08:00+03:00
2026-02-16T11:08:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
женева (город)
иран
украина
дмитрий песков
владимир мединский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
женева (город)
иран
украина
Источник: переговоры по Украине и по Ирану пройдут в Женеве в один день
РИА Новости: переговоры по Украине и по Ирану пройдут в Женеве 17 февраля