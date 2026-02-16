Турецкий аналитик оценил перспективы переговоров в Женеве по Украине

АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Предстоящие переговоры России, США и Украины в Женеве способны определить контуры мирного проекта и возможного референдума на Украине, который может открыть путь к завершению конфликта, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

"Встреча в Женеве больше напоминает стамбульские переговоры, чем формат в Абу-Даби . Состав делегаций и присутствие военных экспертов говорят о приближении к четкому определению границ и параметров соглашения", - заявил РИА Новости Озер.

По его оценке, участие в переговорах крупных делегаций численностью до 20-25 человек, преимущественно специалистов военного профиля, указывает на переход процесса в прикладную фазу. Озер считает, что обсуждение гарантий безопасности постепенно уступает место более конкретным вопросам, связанным с линиями разграничения и механизмами контроля.

Аналитик также обращает внимание на отсутствие информационных утечек в ходе предыдущего раунда в Абу-Даби. В его интерпретации - именно закрытый характер консультаций способствовал ускорению переговорного процесса и позволил сторонам сосредоточиться на согласовании технических деталей без давления публичной риторики.

Кроме того, эксперт полагает, что украинская сторона может вынести возможное соглашение на референдум. По его мнению, такой шаг будет призван придать договоренностям дополнительную легитимность внутри страны. Озер считает, что в случае достижения рамочного документа следующий этап переговоров может завершиться формированием проекта мирного соглашения и запуском внутренней политической процедуры его утверждения.

Киева и В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы Вашингтона . Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса , признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.