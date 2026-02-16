Рейтинг@Mail.ru
Турецкий аналитик оценил перспективы переговоров в Женеве по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074603666.html
Турецкий аналитик оценил перспективы переговоров в Женеве по Украине
Турецкий аналитик оценил перспективы переговоров в Женеве по Украине - РИА Новости, 16.02.2026
Турецкий аналитик оценил перспективы переговоров в Женеве по Украине
Предстоящие переговоры России, США и Украины в Женеве способны определить контуры мирного проекта и возможного референдума на Украине, который может открыть... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:04:00+03:00
2026-02-16T09:04:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
дмитрий песков
владимир мединский
стив уиткофф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20260214/umerov-2074432119.html
https://ria.ru/20260214/peregovory-2074326038.html
https://ria.ru/20260213/zheneva-2074238961.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), россия, дмитрий песков, владимир мединский, стив уиткофф, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Турецкий аналитик оценил перспективы переговоров в Женеве по Украине

Аналитик Озер: переговоры в Женеве могут определить контуры мира по Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Предстоящие переговоры России, США и Украины в Женеве способны определить контуры мирного проекта и возможного референдума на Украине, который может открыть путь к завершению конфликта, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве
14 февраля, 20:36
"Встреча в Женеве больше напоминает стамбульские переговоры, чем формат в Абу-Даби. Состав делегаций и присутствие военных экспертов говорят о приближении к четкому определению границ и параметров соглашения", - заявил РИА Новости Озер.
По его оценке, участие в переговорах крупных делегаций численностью до 20-25 человек, преимущественно специалистов военного профиля, указывает на переход процесса в прикладную фазу. Озер считает, что обсуждение гарантий безопасности постепенно уступает место более конкретным вопросам, связанным с линиями разграничения и механизмами контроля.
Аналитик также обращает внимание на отсутствие информационных утечек в ходе предыдущего раунда в Абу-Даби. В его интерпретации - именно закрытый характер консультаций способствовал ускорению переговорного процесса и позволил сторонам сосредоточиться на согласовании технических деталей без давления публичной риторики.
Кроме того, эксперт полагает, что украинская сторона может вынести возможное соглашение на референдум. По его мнению, такой шаг будет призван придать договоренностям дополнительную легитимность внутри страны. Озер считает, что в случае достижения рамочного документа следующий этап переговоров может завершиться формированием проекта мирного соглашения и запуском внутренней политической процедуры его утверждения.
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ: Уиткофф примет участие в переговорах России и Украины в Женеве
14 февраля, 02:52
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Источник рассказал о составе делегации на переговорах по Украине в Женеве
13 февраля, 17:31
 
В миреУкраинаЖенева (город)РоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала