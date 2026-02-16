Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов* - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 16.02.2026 (обновлено: 09:51 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074596929.html
Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов*
Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов* - РИА Новости, 16.02.2026
Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов*
Украинская делегация отправилась в Женеву, где ожидается новый раунд переговоров с Россией и США, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T07:49:00+03:00
2026-02-16T09:51:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
сша
владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий песков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074612960_0:234:960:774_1920x0_80_0_0_5c5e99d6184b0d32779ffd7029e689c7.jpg
https://ria.ru/20260214/umerov-2074432119.html
https://ria.ru/20260214/rubio-2074378542.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074612960_0:53:960:773_1920x0_80_0_0_74c45ca3c3b98873834a3d82ed5d7297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), сша, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мирный план США по Украине
Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов*

Буданов: делегация Украины отправилась в Женеву на переговоры с Россией и США

© Фото : соцсетиУкраинская делегация отправилась в Женеву на следующий раунд трехсторонних переговоров
Украинская делегация отправилась в Женеву на следующий раунд трехсторонних переговоров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : соцсети
Украинская делегация отправилась в Женеву на следующий раунд трехсторонних переговоров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинская делегация отправилась в Женеву, где ожидается новый раунд переговоров с Россией и США, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве
14 февраля, 20:36
«

"На пути в Женеву. Впереди - следующий раунд переговоров", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.

Буданов* также опубликовал фото у поезда с первым заместителем руководителя офиса Зеленского Сергеем Кислицей и заместителем начальника главного управления разведки минобороны Вадимом Скибицким.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Рубио рассказал, кто будет представлять США на новых переговорах по Украине
14 февраля, 14:02
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
 
В миреРоссияЖенева (город)СШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий ПесковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала