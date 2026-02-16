Украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву, сообщил Буданов*

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинская делегация отправилась в Женеву, где ожидается новый раунд переговоров с Россией и США, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
«
"На пути в Женеву. Впереди - следующий раунд переговоров", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Буданов* также опубликовал фото у поезда с первым заместителем руководителя офиса Зеленского Сергеем Кислицей и заместителем начальника главного управления разведки минобороны Вадимом Скибицким.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов