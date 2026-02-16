Рейтинг@Mail.ru
01:18 16.02.2026
Депутаты рассказали о составе делегации Госдумы на переговорах в США
Депутаты рассказали о составе делегации Госдумы на переговорах в США
в мире
сша
алексей чепа
дмитрий новиков
госдума рф
единая россия
в мире, сша, алексей чепа, дмитрий новиков, госдума рф, единая россия
В мире, США, Алексей Чепа, Дмитрий Новиков, Госдума РФ, Единая Россия
Депутаты рассказали о составе делегации Госдумы на переговорах в США

Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В состав делегации Госдумы на переговорах в США могут войти представители четырех партий, которые будут представлять нескольких думских комитетов, преимущественно - комитет по международным делам, пишет газета "Известия" со ссылкой на депутатов.
Госдуме готовятся ко встрече с американскими конгрессменами в США. Состав делегации уже сформирован: в нее должны войти представители минимум четырех парламентских партий и нескольких комитетов", - пишет газета, приводя тезисы депутатов ГД.
По словам первого зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, в составе делегации преимущественно войду депутаты из его комитета, однако есть и представители других.
"Больше всего представителей будет от "Единой России". Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам. У нас определяет всю внешнеполитическую деятельность президент", - добавил Чепа.
Газета отмечает, что главным вопросом на переговорах, "скорее всего, будет создание политических условий для дальнейших контактов в экономике, спорте, культуре и других сферах".
"На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены", - заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
В мире, США, Алексей Чепа, Дмитрий Новиков, Госдума РФ, Единая Россия
 
 
