Депутаты рассказали о составе делегации Госдумы на переговорах в США

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В состав делегации Госдумы на переговорах в США могут войти представители четырех партий, которые будут представлять нескольких думских комитетов, преимущественно - комитет по международным делам, пишет газета "Известия" со ссылкой на депутатов.
По словам первого зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, в составе делегации преимущественно войду депутаты из его комитета, однако есть и представители других.
"Больше всего представителей будет от "Единой России". Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам. У нас определяет всю внешнеполитическую деятельность президент", - добавил Чепа.
Газета отмечает, что главным вопросом на переговорах, "скорее всего, будет создание политических условий для дальнейших контактов в экономике, спорте, культуре и других сферах".
"На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских лоббировать улучшение климата. Вряд ли кто-то из крупных компаний предложит в портфеле этой делегации проекты до того, как эти вопросы решены", - заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
