Диписточник сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии

БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости накануне переговоров по Украине, что Швейцария делает все для обеспечения безопасности делегаций.
"Как всегда, Швейцария делает всё возможное для обеспечения безопасности делегаций, прибывающих в Женеву", - сказал источник.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
