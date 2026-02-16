Рейтинг@Mail.ru
Диписточник сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 16.02.2026 (обновлено: 00:43 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074573559.html
Диписточник сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии
Диписточник сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.02.2026
Диписточник сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии
Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости накануне переговоров по Украине, что Швейцария делает все для обеспечения безопасности делегаций. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T00:41:00+03:00
2026-02-16T00:43:00+03:00
украина
швейцария
женева (город)
мирный план сша по украине
в мире
россия
сергей лавров
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_0:86:3077:1817_1920x0_80_0_0_fc0b3b6bbee20606e61a13de5d2dd001.jpg
https://ria.ru/20260213/shveytsariya-2074236989.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074421791.html
украина
швейцария
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_fba7672770d4985dbd4c235a1e40fc85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, швейцария, женева (город), мирный план сша по украине, в мире, россия, сергей лавров, дмитрий песков, владимир мединский
Украина, Швейцария, Женева (город), Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
Диписточник сообщил о подготовке к переговорам по Украине в Швейцарии

Швейцария делает все для обеспечения безопасности переговоров по Украине

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Диписточник в Женеве сообщил РИА Новости накануне переговоров по Украине, что Швейцария делает все для обеспечения безопасности делегаций.
"Как всегда, Швейцария делает всё возможное для обеспечения безопасности делегаций, прибывающих в Женеву", - сказал источник.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МИД Швейцарии подтвердил проведение в Женеве переговоров по Украине
13 февраля, 17:23
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
14 февраля, 19:27
 
УкраинаШвейцарияЖенева (город)Мирный план США по УкраинеВ миреРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала