SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ
SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ
16.02.2026
SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ
Bloomberg: SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Компании миллиардера Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке управляемых голосом дронов, передает агентство Блумберг
со ссылкой на осведомленные источники.
"SpaceX Илона Маска
и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном тендере Пентагона
по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса", - говорится в публикации.
Источники отметили, что тендер был начат Пентагоном в январе, в нем участвует узкий круг компаний, борющихся за вознаграждение в 100 миллионов долларов. Цель тендера заключается в разработке передовой технологии голосового управления роем дронов.
При этом, как отмечает агентство, Маск ранее высказывался против участия в создании "новых орудий убийства людей".
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.