23:26 16.02.2026
SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ
SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ
технологии, илон маск, spacex, министерство обороны сша, в мире
Технологии, Илон Маск, SpaceX, Министерство обороны США, В мире
© Getty Images / VCGЛоготипы xAI и Telegram
Логотипы xAI и Telegram - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Getty Images / VCG
Логотипы xAI и Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Компании миллиардера Илона Маска SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке управляемых голосом дронов, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном тендере Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса", - говорится в публикации.
Источники отметили, что тендер был начат Пентагоном в январе, в нем участвует узкий круг компаний, борющихся за вознаграждение в 100 миллионов долларов. Цель тендера заключается в разработке передовой технологии голосового управления роем дронов.
При этом, как отмечает агентство, Маск ранее высказывался против участия в создании "новых орудий убийства людей".
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Маск назвал основной источник дохода SpaceX
9 февраля, 10:36
 
