МИД Палестины добивается санкций против Израиля

ГАЗА, 16 фев - РИА Новости. Палестинские власти через Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет безопасности ООН добиваются введения санкций против Израиля в ответ на решения еврейского государства аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.

По его словам, нормализации отношений ряда стран с Израилем при посредничестве администрации Трампа, предполагает, что они будут работать над тем, чтобы Израиль отказался от аннексии палестинских территорий или любых других нарушений прав палестинского народа.