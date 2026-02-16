https://ria.ru/20260216/palestina-2074719088.html
МИД Палестины добивается санкций против Израиля
МИД Палестины добивается санкций против Израиля - РИА Новости, 16.02.2026
МИД Палестины добивается санкций против Израиля
Палестинские власти через Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет безопасности ООН добиваются введения санкций... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:22:00+03:00
2026-02-16T15:22:00+03:00
2026-02-16T15:22:00+03:00
в мире
палестина
израиль
каир (город)
мария захарова
дональд трамп
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
палестина
израиль
каир (город)
в мире, палестина, израиль, каир (город), мария захарова, дональд трамп, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, оон
В мире, Палестина, Израиль, Каир (город), Мария Захарова, Дональд Трамп, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, ООН
МИД Палестины добивается санкций против Израиля
РИА Новости: Палестина добивается санкций против Израиля через ЛАГ, ООН и ОИС
ГАЗА, 16 фев - РИА Новости. Палестинские власти через Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет безопасности ООН добиваются введения санкций против Израиля в ответ на решения еврейского государства аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.
"Уже начали действовать в Совете безопасности ООН
… также будет заседание Организации исламского сотрудничества
, будем вести себя активно на этих направлениях. Будут приняты все меры, чтобы этому противостоять", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вопросы ответных мер против Израиля
обсуждаются и на уровне постоянных представителей ЛАГ
в Каире
.
Палестинский дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп
обещал арабским странам не одобрять планы Израиля по аннексии палестинских территорий. "План президента Трампа, состоящий из 20 пунктов, был основан на гарантиях, данных им всему миру, прежде всего, арабскому и исламскому, в которых он заверил, что аннексии не будет, и он не примет подобного развития событий", - сказал Авадалла.
По его словам, нормализации отношений ряда стран с Израилем при посредничестве администрации Трампа, предполагает, что они будут работать над тем, чтобы Израиль отказался от аннексии палестинских территорий или любых других нарушений прав палестинского народа.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
Решение вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества. Так, Трамп подтвердил, что не поддерживает действия Израиля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
в свою очередь заявила, что подобные шаги со стороны еврейского государства "заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность". Критику также выразили Евросоюз, ООН и ряд арабских государств.