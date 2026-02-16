Рейтинг@Mail.ru
МИД Палестины добивается санкций против Израиля - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/palestina-2074719088.html
МИД Палестины добивается санкций против Израиля
МИД Палестины добивается санкций против Израиля - РИА Новости, 16.02.2026
МИД Палестины добивается санкций против Израиля
Палестинские власти через Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет безопасности ООН добиваются введения санкций... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:22:00+03:00
2026-02-16T15:22:00+03:00
в мире
палестина
израиль
каир (город)
мария захарова
дональд трамп
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943391136_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_1895fae5ed9d11ae6d7a947b3b4f0bbf.jpg
https://ria.ru/20260216/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20260201/turtsija-2071485612.html
палестина
израиль
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943391136_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c3027d2df430466fdf39b21a16b1d26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, израиль, каир (город), мария захарова, дональд трамп, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, оон
В мире, Палестина, Израиль, Каир (город), Мария Захарова, Дональд Трамп, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, ООН
МИД Палестины добивается санкций против Израиля

РИА Новости: Палестина добивается санкций против Израиля через ЛАГ, ООН и ОИС

© AP Photo / Lindsey WassonАкция в поддержку Палестины в США
Акция в поддержку Палестины в США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Lindsey Wasson
Акция в поддержку Палестины в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГАЗА, 16 фев - РИА Новости. Палестинские власти через Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет безопасности ООН добиваются введения санкций против Израиля в ответ на решения еврейского государства аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.
"Уже начали действовать в Совете безопасности ООН… также будет заседание Организации исламского сотрудничества, будем вести себя активно на этих направлениях. Будут приняты все меры, чтобы этому противостоять", - сказал собеседник агентства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По его словам, вопросы ответных мер против Израиля обсуждаются и на уровне постоянных представителей ЛАГ в Каире.
Палестинский дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал арабским странам не одобрять планы Израиля по аннексии палестинских территорий. "План президента Трампа, состоящий из 20 пунктов, был основан на гарантиях, данных им всему миру, прежде всего, арабскому и исламскому, в которых он заверил, что аннексии не будет, и он не примет подобного развития событий", - сказал Авадалла.
По его словам, нормализации отношений ряда стран с Израилем при посредничестве администрации Трампа, предполагает, что они будут работать над тем, чтобы Израиль отказался от аннексии палестинских территорий или любых других нарушений прав палестинского народа.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
Решение вызвало волну осуждения со стороны международного сообщества. Так, Трамп подтвердил, что не поддерживает действия Израиля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что подобные шаги со стороны еврейского государства "заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность". Критику также выразили Евросоюз, ООН и ряд арабских государств.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа
1 февраля, 00:10
 
В миреПалестинаИзраильКаир (город)Мария ЗахароваДональд ТрампЛига арабских государствОрганизация исламского сотрудничестваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала