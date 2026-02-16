Рейтинг@Mail.ru
Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках - РИА Новости, 16.02.2026
19:01 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/ozon-2074788705.html
Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках
Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках - РИА Новости, 16.02.2026
Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках
Маркетплейс Ozon поддерживает пилотный запуск подтверждения возраста по биометрии для покупок товаров с возрастными ограничениями и готов внедрять сервис,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:01:00+03:00
2026-02-16T19:01:00+03:00
россия, дмитрий григоренко, ozon, экономика
Россия, Дмитрий Григоренко, Ozon, Экономика
Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках

РИА Новости: Ozon готов подтверждать возраст по биометрии при онлайн-покупках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Маркетплейс Ozon поддерживает пилотный запуск подтверждения возраста по биометрии для покупок товаров с возрастными ограничениями и готов внедрять сервис, заявили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что правительство предлагает использовать биометрию для идентификации возраста покупателя при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, мера обсуждается с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Центробанк заинтересовался влиянием маркетплейсов на инфляцию в России
Вчера, 18:24
"Мы поддерживаем запуск пилота по продаже товаров с возрастными ограничениями в онлайне с помощью биометрии и готовы участвовать в нем", - сообщили в Ozon.
Так, к примеру, маркетплейс планирует проверять возраст покупателей энергетиков через систему идентификации нацмессенджера Max. По словам компании, этот механизм уже подтвердил свою эффективность в офлайн-торговле для проверки возраста и защиты детей.
В компании отметили, что масштабирование в онлайне потребует технической донастройки, чтобы сервис оставался удобным для людей и в цифровой среде. "Мы готовы двигаться в этом направлении вместе с регулятором и командой мессенджера", - прокомментировали там.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Ценообразование на маркетплейсах должно быть едиными, заявил Григоренко
Вчера, 18:21
 
РоссияДмитрий ГригоренкоOzonЭкономика
 
 
