Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках

Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.. Архивное фото

Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве.

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Маркетплейс Ozon поддерживает пилотный запуск подтверждения возраста по биометрии для покупок товаров с возрастными ограничениями и готов внедрять сервис, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что правительство предлагает использовать биометрию для идентификации возраста покупателя при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, мера обсуждается с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.

"Мы поддерживаем запуск пилота по продаже товаров с возрастными ограничениями в онлайне с помощью биометрии и готовы участвовать в нем", - сообщили в Ozon

Так, к примеру, маркетплейс планирует проверять возраст покупателей энергетиков через систему идентификации нацмессенджера Max. По словам компании, этот механизм уже подтвердил свою эффективность в офлайн-торговле для проверки возраста и защиты детей.