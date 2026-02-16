https://ria.ru/20260216/ozon-2074788705.html
Ozon готов внедрить подтверждение возраста по биометрии при онлайн-покупках
Маркетплейс Ozon поддерживает пилотный запуск подтверждения возраста по биометрии для покупок товаров с возрастными ограничениями и готов внедрять сервис,... РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Маркетплейс Ozon поддерживает пилотный запуск подтверждения возраста по биометрии для покупок товаров с возрастными ограничениями и готов внедрять сервис, заявили РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
заявил, что правительство предлагает использовать биометрию для идентификации возраста покупателя при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями, мера обсуждается с маркетплейсами и другими игроками онлайн-рынка.
"Мы поддерживаем запуск пилота по продаже товаров с возрастными ограничениями в онлайне с помощью биометрии и готовы участвовать в нем", - сообщили в Ozon
Так, к примеру, маркетплейс планирует проверять возраст покупателей энергетиков через систему идентификации нацмессенджера Max. По словам компании, этот механизм уже подтвердил свою эффективность в офлайн-торговле для проверки возраста и защиты детей.
В компании отметили, что масштабирование в онлайне потребует технической донастройки, чтобы сервис оставался удобным для людей и в цифровой среде. "Мы готовы двигаться в этом направлении вместе с регулятором и командой мессенджера", - прокомментировали там.