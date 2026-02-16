https://ria.ru/20260216/oruzhie-2074627970.html
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца - РИА Новости, 16.02.2026
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
Силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 субъектах РФ за 2 месяца, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:37:00+03:00
2026-02-16T10:37:00+03:00
2026-02-16T10:51:00+03:00
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074630404_127:0:1914:1005_1920x0_80_0_0_2642359abc0d4b016a845ff22cb375b3.jpg
https://ria.ru/20260213/fsb-2074096933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074630404_574:0:1914:1005_1920x0_80_0_0_42cde8a729c798911b10ca36a95d6a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
В России накрыли 86 подпольных оружейников за 2 месяца
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 субъектах РФ за 2 месяца, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией
пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что с декабря 2025 по январь 2026 года из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия, включая 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 килограмма взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибра, а также прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.