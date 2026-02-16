Рейтинг@Mail.ru
10:37 16.02.2026 (обновлено: 10:51 16.02.2026)
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
Силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 субъектах РФ за 2 месяца, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 16.02.2026
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 субъектах РФ за 2 месяца, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с декабря 2025 по январь 2026 года из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия, включая 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 килограмма взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибра, а также прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Задержание агентов международной террористической организации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму
13 февраля, 10:26
 
БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
