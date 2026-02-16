ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца

Уточняется, что с декабря 2025 по январь 2026 года из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия, включая 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 килограмма взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тысяч патронов различного калибра, а также прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.