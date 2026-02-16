https://ria.ru/20260216/orban-2074757092.html
США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан
США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан - РИА Новости, 16.02.2026
США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан
Если США не будет устраивать тесное сотрудничество Венгрии с Китаем, они об этом скажут в открытую, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:30:00+03:00
2026-02-16T17:30:00+03:00
2026-02-16T17:30:00+03:00
в мире
сша
китай
венгрия
виктор орбан
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bb00c2fc175b79ef9534525e12d4d1e3.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074713494.html
сша
китай
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074703641_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_73ef0a100cb9aeec17f5ae66b9f0ae52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, венгрия, виктор орбан, марко рубио
В мире, США, Китай, Венгрия, Виктор Орбан, Марко Рубио
США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан
Орбан: США скажут, если им не понравится сотрудничество Венгрии и Китая