США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан
17:30 16.02.2026
США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан
Если США не будет устраивать тесное сотрудничество Венгрии с Китаем, они об этом скажут в открытую, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 16.02.2026
США скажут, если их не устроит сотрудничество Венгрии и Китая, заявил Орбан

Орбан: США скажут, если им не понравится сотрудничество Венгрии и Китая

© REUTERS / Bernadett SzaboПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Если США не будет устраивать тесное сотрудничество Венгрии с Китаем, они об этом скажут в открытую, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Если кому-то, любому из наших партнеров, не нравится наше сотрудничество, они нам об этом скажут... Мы сторонники прямолинейности. Судя по нынешнему президенту США (Дональду Трампу - ред.), он тоже не стесняется в выражениях. Он обычно говорит то, что, по его мнению, отвечает интересам США. Нет никаких табу, мы можем говорить обо всем. Включая поднятый вопрос о Китае или любой другой вопрос", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.
Венгерский премьер также добавил, что в вопросах безопасности Будапешт сотрудничает только с членами НАТО, а в том, что "выходит за эти рамки, то есть в торговле, стремится сотрудничать со всеми, насколько это возможно".
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы
