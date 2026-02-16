Рейтинг@Mail.ru
17:15 16.02.2026
Орбан не исключил визит Трампа в Будапешт
Орбан не исключил визит Трампа в Будапешт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил визита президента США Дональда Трампа в Будапешт и заявил, что объявление может последовать незадолго до самого РИА Новости, 16.02.2026
в мире
сша
будапешт
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
марко рубио
мирный план сша по украине
в мире, сша, будапешт, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, США, Будапешт, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил визита президента США Дональда Трампа в Будапешт и заявил, что объявление может последовать незадолго до самого визита.
"В современной международной политике не стоит ожидать долгосрочного планирования. Например, тот факт, что в этот четверг мы встретимся с президентом США в Вашингтоне, еще две недели назад не был запланирован. Я просто хочу сказать, что события разворачиваются таким образом, поток международной политики таков, что значительные изменения могут произойти за три-четыре дня", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, отвечая на вопрос о визите Трампа в Будапешт.
По его словам, нынешняя американская администрация известна своей способностью "быстро реагировать".
"Поэтому тот факт, что мы сейчас ничего не знаем наверняка, не означает, что этого не произойдет. На самом деле, это может означать прямо противоположное: чем меньше мы знаем, тем вероятнее, что это произойдет. Давайте этого не исключать", - добавил Орбан.
Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине
