Орбан не исключил визит Трампа в Будапешт

"В современной международной политике не стоит ожидать долгосрочного планирования. Например, тот факт, что в этот четверг мы встретимся с президентом США в Вашингтоне, еще две недели назад не был запланирован. Я просто хочу сказать, что события разворачиваются таким образом, поток международной политики таков, что значительные изменения могут произойти за три-четыре дня", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, отвечая на вопрос о визите Трампа в Будапешт.