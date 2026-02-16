https://ria.ru/20260216/orban-2074717080.html
Орбан признался, что не боится проиграть парламентские выборы
Орбан признался, что не боится проиграть парламентские выборы - РИА Новости, 16.02.2026
Орбан признался, что не боится проиграть парламентские выборы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится проиграть парламентские выборы, поскольку провел 16 лет в оппозиции. РИА Новости, 16.02.2026
Орбан признался, что не боится проиграть парламентские выборы
