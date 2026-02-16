Рейтинг@Mail.ru
15:11 16.02.2026
Орбан признался, что не боится проиграть парламентские выборы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится проиграть парламентские выборы, поскольку провел 16 лет в оппозиции.
в мире, венгрия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан признался, что не боится проиграть парламентские выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
© REUTERS / Bernadett Szabo
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится проиграть парламентские выборы, поскольку провел 16 лет в оппозиции.
"Я провел 16 лет в качестве лидера оппозиции. Что это значит? Это значит, что иногда я проигрываю, иногда - выигрываю. Так что не бойтесь того, что будет, если мы не победим, потому что это регулярно случалось здесь, по крайней мере, четыре раза. Поэтому не стоит бояться того, что произойдет в Венгрии", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.
По его словам, венгерская демократия "очень сильна", а действующее правительство "верит в конкуренцию в политике, как и все 35 лет".
Выборы в парламент Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.
Тренировка Виктора Орбана - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Орбан показал, как жал гирю в костюме на мероприятии перед выборами
8 февраля, 14:25
 
В миреВенгрияВиктор Орбан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
