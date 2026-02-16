Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, особенно для Украины, Киев с редкостной грубостью вмешивается в избирательную кампанию, поэтому его тоже надо будет "победить" на выборах, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес венгерского премьера Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
"Украинцы... вмешались в избирательную кампанию в Венгрии. До сих пор я задавался вопросом, стоит ли нам возмущаться этим или нет. В конце концов, вмешиваться в избирательную кампанию другой страны с такой грубой открытостью - это не очень частое явление... Но мы не должны удивляться этому. Скорее, мы должны к этому адаптироваться. Мы должны признать, что... Украина будут играть активную роль на этих выборах. И их мы тоже должны победить. Это реальность", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.
По его словам, общеизвестно, что венгерскую оппозицию финансируют из-за рубежа, а Киев поддерживает ее "всеми силами и оружием".
Орбан добавил, что для Украины "не все равно", с каким исходом закончатся выборы, поскольку в Киеве бы хотели прихода к власти в Венгрии проукраинских сил, которые согласятся на прием страны в ЕС и отправят на Украину венгерские деньги.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.