Рейтинг@Mail.ru
Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/orban-2074706870.html
Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан
Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 16.02.2026
Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан
Выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, особенно для Украины, Киев с редкостной грубостью вмешивается в избирательную кампанию, поэтому его РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:37:00+03:00
2026-02-16T14:37:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
марко рубио
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
https://ria.ru/20260216/orban-2074696419.html
https://ria.ru/20260216/rubio-2074697102.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, марко рубио, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Марко Рубио, Петер Сийярто, Евросоюз
Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан

Орбан: выборы в парламент Венгрии приобрели особенное значение для Украины

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, особенно для Украины, Киев с редкостной грубостью вмешивается в избирательную кампанию, поэтому его тоже надо будет "победить" на выборах, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес венгерского премьера Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Орбан заявил о готовности предоставить площадку для саммита по Украине
Вчера, 14:02
"Украинцы... вмешались в избирательную кампанию в Венгрии. До сих пор я задавался вопросом, стоит ли нам возмущаться этим или нет. В конце концов, вмешиваться в избирательную кампанию другой страны с такой грубой открытостью - это не очень частое явление... Но мы не должны удивляться этому. Скорее, мы должны к этому адаптироваться. Мы должны признать, что... Украина будут играть активную роль на этих выборах. И их мы тоже должны победить. Это реальность", - сказал Орбан на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.
По его словам, общеизвестно, что венгерскую оппозицию финансируют из-за рубежа, а Киев поддерживает ее "всеми силами и оружием".
Орбан добавил, что для Украины "не все равно", с каким исходом закончатся выборы, поскольку в Киеве бы хотели прихода к власти в Венгрии проукраинских сил, которые согласятся на прием страны в ЕС и отправят на Украину венгерские деньги.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции в Будапеште. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
Вчера, 14:04
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанМарко РубиоПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала