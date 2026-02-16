Выборы в парламент Венгрии имеют особое значение для Украины, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, особенно для Украины, Киев с редкостной грубостью вмешивается в избирательную кампанию, поэтому его тоже надо будет "победить" на выборах, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.