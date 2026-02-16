Орбан заявил, что послушает венгров и не пустит Украину в ЕС

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал выполнить волю венгров, которые выступили против евроинтеграции Киева, и не допустить вступления Украины в Евросоюз, нравится это Владимиру Зеленскому или нет.

"Мой долг как премьер-министра Венгрии - обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду делать это снова и снова. Нравится это президенту Зеленскому или нет", - подчеркнул Орбан.