Орбан заявил, что послушает венгров и не пустит Украину в ЕС

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал выполнить волю венгров, которые выступили против евроинтеграции Киева, и не допустить вступления Украины в Евросоюз, нравится это Владимиру Зеленскому или нет.
Орбан назвал действия ЕС по поддержке Украины безответственными
14 февраля, 16:07
"На прошлой неделе политические нападки со стороны Украины вышли на новый уровень", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, "Зеленский напрямую вмешался в венгерскую избирательную кампанию, выступив против венгерского правительства", потому что, когда "Зеленский нападает на меня и переходит на личности за то, что я не поддерживаю ускоренное вступление Украины в ЕС, он на самом деле ставит под сомнение суверенное решение венгерского народа".
Венгерский премьер напомнил о результатах проведенного в 2025 году в Венгрии всеобщего опроса населения о вступлении Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95% опрошенных, высказались против.
"Мой долг как премьер-министра Венгрии - обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду делать это снова и снова. Нравится это президенту Зеленскому или нет", - подчеркнул Орбан.
Сийярто обвинил венгерскую оппозицию в желании пустить Украину в ЕС
15 февраля, 12:37
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
* запрещена в РФ как экстремистская