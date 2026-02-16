Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ

«

"ЕК смягчает свою критику в сторону Виктора Орбана и может даже выделить новые средства ЕС его нелиберальному правительству в преддверии выборов, <...> чиновники ЕС не хотят, чтобы их воспринимали как вмешивающихся в выборы или дающих Орбану дополнительные аргументы в его антибрюссельской кампании", — отметила газета со ссылкой на источники.