Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Еврокомиссия начала смягчать риторику в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет Financial Times.
«
"ЕК смягчает свою критику в сторону Виктора Орбана и может даже выделить новые средства ЕС его нелиберальному правительству в преддверии выборов, <...> чиновники ЕС не хотят, чтобы их воспринимали как вмешивающихся в выборы или дающих Орбану дополнительные аргументы в его антибрюссельской кампании", — отметила газета со ссылкой на источники.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
Собеседники издания уточнили, что Еврокомиссия более осторожно подходит к заявлениям, касающимся политики Будапешта, и вопросам верховенства права. Как пишет FT, правительству страны перед выборами могут выделить около 2,4 миллиарда евро.
Орбан ранее назвал вмешательство ЕС в голосование в странах — членах объединения угрозой свободе и независимой воле людей. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, попытки сместить правительство в республике предпринимают и финансируют из-за рубежа. По его словам, власти страны ставят во главу угла суверенитет и национальные интересы и Брюссель не чурается использовать все более жесткие средства, чтобы избавиться от них.
Одним из камней преткновения в отношениях Будапешта и Брюсселя стал вопрос о вступлении Киева в Евросоюз. Орбан не раз подчеркивал, что Венгрия не поддерживает эту идею, поскольку это разрушит венгерскую экономику, принесет в Европу войну и разгул преступности.