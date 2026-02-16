Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 16.02.2026 (обновлено: 09:24 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/orban-2074603103.html
Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ
Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.02.2026
Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ
Еврокомиссия начала смягчать риторику в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет Financial Times. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:51:00+03:00
2026-02-16T09:24:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070078240.html
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074531467.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074486487.html
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Петер Сийярто
Еврокомиссия смягчает риторику в адрес Орбана, сообщили СМИ

FT: ЕК смягчает критику в адрес Орбана из-за обвинений о вмешательстве в выборы

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Еврокомиссия начала смягчать риторику в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет Financial Times.
«

"ЕК смягчает свою критику в сторону Виктора Орбана и может даже выделить новые средства ЕС его нелиберальному правительству в преддверии выборов, <...> чиновники ЕС не хотят, чтобы их воспринимали как вмешивающихся в выборы или дающих Орбану дополнительные аргументы в его антибрюссельской кампании", — отметила газета со ссылкой на источники.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
24 января, 16:21

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

Собеседники издания уточнили, что Еврокомиссия более осторожно подходит к заявлениям, касающимся политики Будапешта, и вопросам верховенства права. Как пишет FT, правительству страны перед выборами могут выделить около 2,4 миллиарда евро.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Венгрии сделали громкое заявление о нефтепроводе "Дружба"
Вчера, 16:48
Орбан ранее назвал вмешательство ЕС в голосование в странах — членах объединения угрозой свободе и независимой воле людей. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, попытки сместить правительство в республике предпринимают и финансируют из-за рубежа. По его словам, власти страны ставят во главу угла суверенитет и национальные интересы и Брюссель не чурается использовать все более жесткие средства, чтобы избавиться от них.
Одним из камней преткновения в отношениях Будапешта и Брюсселя стал вопрос о вступлении Киева в Евросоюз. Орбан не раз подчеркивал, что Венгрия не поддерживает эту идею, поскольку это разрушит венгерскую экономику, принесет в Европу войну и разгул преступности.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана
Вчера, 10:41
 
В миреВенгрияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала