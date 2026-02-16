https://ria.ru/20260216/oon-2074636232.html
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине - РИА Новости, 16.02.2026
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине
Официальный представитель ООН заявил РИА Новости в связи с переговорами по Украине, что организация поддерживает любые усилия для достижения мира. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:12:00+03:00
2026-02-16T11:12:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
украина
оон
дмитрий песков
владимир мединский
россия
женева (город)
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074639838.html
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, дмитрий песков, владимир мединский, россия, женева (город), переговоры по украине в женеве — 2026
Украина, ООН, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Женева (город), Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине
РИА Новости: ООН поддерживает любые усилия для достижения мира на Украине