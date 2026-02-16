Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине
11:12 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/oon-2074636232.html
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине
Официальный представитель ООН заявил РИА Новости в связи с переговорами по Украине, что организация поддерживает любые усилия для достижения мира. РИА Новости, 16.02.2026
В ООН заявили о поддержке любых усилий для достижения мира на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории
Флаг ООН на территории - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Официальный представитель ООН заявил РИА Новости в связи с переговорами по Украине, что организация поддерживает любые усилия для достижения мира.
"ООН поддерживает любые усилия, направленные на поиск решения российско-украинского конфликта", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие переговоры по Украине в Женеве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение мирного урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.
